Ağrı'da etkili olan sel Türkiye-İran kara yolunda ulaşımı aksattı
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Ağrı'da etkili olan sel Türkiye-İran kara yolunda ulaşımı aksattı

Ağrı'da etkili olan sel Türkiye-İran kara yolunda ulaşımı aksattı
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan sel nedeniyle Türkiye-İran kara yolundaki ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan sel nedeniyle Türkiye-İran kara yolundaki ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Diyadin ilçesi Karapazar köyü mevkisinde sele dönüştü.

Tarım arazilerine de zarar veren selin getirdiği kaya parçaları ve hafriyat yüzünden Türkiye-İran kara yolu ulaşıma kapandı.

Durumun bildirilmesiyle bölgeye jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Her iki yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluşan yol, ekiplerin iş makineleri desteğindeki çalışmalarıyla açıldı.

Ekiplerin yoldaki hafriyat ve kaya parçalarını temizleme çalışmalarının sürmesi sebebiyle ulaşım kontrollü olarak yapılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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