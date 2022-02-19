Ağrı'da etkili olan kar yağışının ardından kent yeniden beyaz örtüye büründü - Haberler
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Ağrı'da etkili olan kar yağışının ardından kent yeniden beyaz örtüye büründü

İhlas Haber Ajansı, Merve Gökbakan - Güncel
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Ağrı'da etkili olan kar yağışının ardından kent yeniden beyaz örtüye büründü AĞRI Ağrı'da etkili olan kar yağışının ardından kent yeniden beyaz örtüye büründü.

Ağrı'da etkili olan kar yağışının ardından kent yeniden beyaz örtüye büründü

AĞRI Ağrı'da etkili olan kar yağışının ardından kent yeniden beyaz örtüye büründü.

Kış mevsiminin en etkisini en fazla hissettirdiği illerin başında gelen Ağrı'da etkili olan kar yağışının ardından kent beyaz örtüye büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği kentte ağaçlar ve araçlar karla kaplandı. Karla beraber ortaya ortaya güzel manzaralar da çıktı.

Ağrı'da etkili olan kar yağışının ardından kent yeniden beyaz örtüye büründü

Ağrı'da etkili olan kar yağışının ardından kent yeniden beyaz örtüye büründü

Ağrı'da etkili olan kar yağışının ardından kent yeniden beyaz örtüye büründü

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Güncel

Ağrı, kar, Güncel, Haberler

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