Ağrı'da etkili olan kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı - Haberler
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Ağrı'da etkili olan kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Ağrı'da etkili olan kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı
AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'da kar ve tipi etkili oldu.

ERZURUM (AA) - Ağrı'da kar ve tipi etkili oldu.

Kentte 3 gündür aralıklarla devam eden kar, sabah saatlerinde Ağrı- Erzurum kara yolunun Sarıcan Deresi mevkisi ve Saç Dağı Geçidi'nde tipiye dönüştü. Kardan, hem yolun kayganlaşması hem de görüş mesafesinin azalması sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Zaman zaman ulaşımda aksamaların yaşandığı bölgede Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ağrı'da etkili olan kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Ağrı'da etkili olan kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Ağrı'da etkili olan kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Ağrı'da etkili olan kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

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AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

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