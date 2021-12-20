Ağrı'da etkili olan kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

ERZURUM (AA) - Ağrı'da kar ve tipi etkili oldu.

Kentte 3 gündür aralıklarla devam eden kar, sabah saatlerinde Ağrı- Erzurum kara yolunun Sarıcan Deresi mevkisi ve Saç Dağı Geçidi'nde tipiye dönüştü. Kardan, hem yolun kayganlaşması hem de görüş mesafesinin azalması sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Zaman zaman ulaşımda aksamaların yaşandığı bölgede Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.