Ağrı'da "Erken Yaşta ve Zorla Evlilik" toplantısı yapıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, "Erken Yaşta ve Zorla Evlilik" toplantısı düzenlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, "Erken Yaşta ve Zorla Evlilik" toplantısı düzenlendi.
Kurum binasındaki konferans salonunda düzenlenen toplantıda, çocukların erken yaşlarda evlendirilmesi ve aile baskısı görüşüldü.
Toplantıda, ayrıca müdürlüğün kadın hizmetleri biriminde sorumlu personellerin sahada yaptıkları çalışmalar ele alındı.