Ağrı'da en büyük asfalt plentinin kurulumu için çalışmalar başladı
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Ağrı'da en büyük asfalt plentinin kurulumu için çalışmalar başladı

Ağrı'da en büyük asfalt plentinin kurulumu için çalışmalar başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Belediyesine ait bölgenin en büyük asfalt plentinin kurulumu için çalışmalara başlandığını duyurdu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Belediyesine ait bölgenin en büyük asfalt plentinin kurulumu için çalışmalara başlandığını duyurdu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından belediyeye ait olan ve saatte 350 ton asfalt üretme kapasitesiyle bölgenin en büyüğü olacak asfalt plentine ait malzemelerin kente ulaştığını açıkladı. Sayan paylaşımında, "Belediyemize ait, saatte 350 ton asfalt üreten bölgenin en büyük asfalt plentinin ayakları yükselmeye başladı. İnşallah, en kısa zamanda asfaltlanmayan yolumuz, sokağımız ve caddemiz kalmayacaktır" dedi. - AĞRI

Ağrı'da en büyük asfalt plentinin kurulumu için çalışmalar başladı
Ağrı'da en büyük asfalt plentinin kurulumu için çalışmalar başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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