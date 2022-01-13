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AĞRI'DA ELEŞKİRT, TUTAK, ARDAHAN'DA DAMAL VE HANAK'TA OKULLARA KAR TATİLİ -

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DOĞU'da etkili olan kar yağışı sebebiyle Ağrı'nın Eleşkirt ve Tutak, Ardahan'da ise Damal ve Hanak ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

ELEŞKİRT, AĞRI (DHA) - DOĞU'da etkili olan kar yağışı sebebiyle Ağrı'nın Eleşkirt ve Tutak, Ardahan'da ise Damal ve Hanak ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Kar yağışı sebebiyle bölgede 343 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Ardahan'da dün gece başlayan kar yağışı ve tipi sabaha kadar etkili oldu. Ardahan Belediyesi ve karayolları karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması için çalışma başlattı. Vatandaşlar evlerinin esnaf ise işyerlerinin önlerinde biriken karları temizledi. Yetkililer, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Ardahan'da Damal ve Hanak ilçelerinde okullar tatil edildi. Çıldır'da ise Kurtkale köyünde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Kar yağışı Ağrı'da da yaşamı olumsuz etkiliyor. Eleşkirt ilçesinden sonra Tutak ilçesinde de okullar kar yüzünden tatil edildi. Kar yağışı Kars'ta da etkili oldu. Kars Belediyesi ekipleri, kent içinde biriken karları temizlemek için çalışma başlattı. Bölgede yağış sonrası kar kalınlıkları Ağrı'da 30, Ardahan'da 20, Muş'ta 18, Kars'ta 10, Erzincan ve Erzurum'da ise 5 santimetre olarak ölçüldü.

Kar, Ardahan'da 39, Ağrı'da 163, Erzincan'a 35, Kars'ta 51, Muş'ta ise 55 köyün yolunu kapattı. Kentlerdeki il özel idaresi ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmasını sürdürüyor.

AĞRI'DA ELEŞKİRT, TUTAK, ARDAHAN'DA DAMAL VE HANAK'TA OKULLARA KAR TATİLİ -

AĞRI'DA ELEŞKİRT, TUTAK, ARDAHAN'DA DAMAL VE HANAK'TA OKULLARA KAR TATİLİ -

AĞRI'DA ELEŞKİRT, TUTAK, ARDAHAN'DA DAMAL VE HANAK'TA OKULLARA KAR TATİLİ -

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