Ağrı'da elektrik kablosu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
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Ağrı'da elektrik kablosu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Ağrı'da elektrik kablosu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

Ağrı'da elektrik kablosu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı.

Ağrı'da elektrik kablosu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir taksiyi durdurarak aradı.

Aracın bagajında çalıntı olduğu belirlenen 40 metre uzunluğunda yer altı elektrik kablosu ele geçiren polis, araçtaki 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Bu kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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