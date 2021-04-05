Ağrı'da elektrik kablosu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Ağrı'da elektrik kablosu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı.
Ağrı'da elektrik kablosu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir taksiyi durdurarak aradı.
Aracın bagajında çalıntı olduğu belirlenen 40 metre uzunluğunda yer altı elektrik kablosu ele geçiren polis, araçtaki 4 zanlıyı gözaltına aldı.
Bu kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez