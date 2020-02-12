Ağrı'da elektrik arızasına giderken karda mahsur kalan ekip kurtarıldı
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Ağrı'da elektrik arızasına giderken karda mahsur kalan ekip kurtarıldı

Ağrı'da elektrik arızasına müdahale etmeye giderken yolda mahsur kalan Aras EDAŞ ekibi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

12.02.2020 22:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 22:00
Ağrı'da elektrik arızasına giderken karda mahsur kalan ekip kurtarıldı

'da elektrik arızasına müdahale etmeye giderken yolda mahsur kalan Aras EDAŞ ekibi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Kentte başlayan kar ve tipi, akşam etkisini artırdı. Yollardaki gizli buzlanma nedeniyle sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği kentte, ulaşımda da aksamalar yaşandı.

Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Düzmeydan köyü yakınlarındaki elektrik arızasına müdahale etmeye giden Aras EDAŞ ekibi kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Ekip, verilmesi üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Kaynak: AA
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