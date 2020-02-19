Ağrı'da ekipler yolu kardan kapanan köylerdeki hastalar için seferber oldu
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Ağrı'da ekipler yolu kardan kapanan köylerdeki hastalar için seferber oldu

Ağrı'da yolu kardan kapanan iki köydeki hastalar, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

19.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:48
Ağrı'da ekipler yolu kardan kapanan köylerdeki hastalar için seferber oldu

'da yolu kardan kapanan iki köydeki hastalar, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

ilçesine bağlı Kumlubucak köyünde rahatsızlanan hamile Beyhan Bucak'ın hastaneye ulaştırılması için çalışma başlatıldı.

Bölgede etkili olan tipi nedeniyle ulaşım sağlanamayan köye ambulansla gidemeyen ekipler, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. İş makineleriyle yapılan çalışmanın ardından yolu açılan köye giden ekipler, Bucak'ı ambulansla Taşlıçay Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Aşağı Esen köyündeki böbrek hastası Miyase Aydın ise karla mücadele ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucunda hastaneye ulaştırıldı.

Kaynak: AA
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