Ağrı'da eğitime kar engeli
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Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.
Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.
Ağrı'da bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle Diyadin, Taşlıçay, Hamur ve Tutak ilçelerindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsayacak şekilde eğitime 1 gün ara verildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla Diyadin, Tutak, Taşlıçay ve Hamur ilçelerindeki köy okullarımızı ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimizi kapsayacak şekilde 14 Mart Pazartesi günü için eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir."
(İHA)
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022