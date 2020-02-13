Ağrı'da eğitime kar engeli
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Ağrı'da eğitime kar engeli

Ağrı il merkezi ile merkez ilçedeki okullarda, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

13.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:44
Ağrı'da eğitime kar engeli

il merkezi ile merkez ilçedeki okullarda, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı il merkezi ve merkez ilçedeki köylerde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitim ve öğretime 14 Şubat Cuma günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca ?engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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