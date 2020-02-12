Ağrı'da eğitime kar engeli

12.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:36

Ağrı'da etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü il merkezi ve merkez ilçedeki köylerde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, ?engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA