Ağrı'da eğitime kar engeli

05.02.2020 22:30 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:30

Ağrı'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle il merkezine bağlı köylerdeki okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarında buzlanma yaşandığı kaydedildi.

Herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek için merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretime 6 Şubat Perşembe ara verildiği belirtildi. Açıklamada, il merkezindeki okullarda eğitime devam edileceği ifade edildi.

Kaynak: AA