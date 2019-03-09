Ağrı'da Düzensiz Göçmenlere Battaniye ve Gıda Yardımı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kar yağışı ve soğuktan korunmak için otobüs terminaline sığınan 30 düzensiz göçmene, Doğubayazıt Arama ve Kurtarma Derneği (DAK) ekiplerince battaniye ve gıda yardımında bulunuldu.

Türkiye'ye İran üzerinden yasa dışı yollardan giriş yapan Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 30 düzensiz göçmen, Doğubayazıt'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk havadan etkilenmemek için şehirler arası otobüs terminaline sığındı.

DAK ekipleri terminaldeki göçmenlere gıda yardımında bulundu ve battaniye dağıttı.

Afganistan uyruklu Ruzi Muhammed (29), AA muhabirine, ülkesindeki savaş ve ekonomik zorluklar nedeniyle Türkiye'ye geldiğini söyledi.

DAK ekipleri, 1 Mart'ta da otobüs terminaline sığınan 25 düzensiz göçmene battaniye ve gıda yardımında bulunmuştu.

Kaynak: AA