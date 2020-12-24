Ağrı'da durak camını kıran 4 şüpheli yakalandı
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Ağrı'da durak camını kıran 4 şüpheli yakalandı

24.12.2020 12:53 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:56
Ağrı'da durak camını kıran 4 şüpheli yakalandı

Ağrı'da belediyeye ait dolmuş durağının camını kıran 4 kişi yakalandı.

Ağrı'da belediyeye ait dolmuş durağının camını kıran 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Fırat Mahallesi'nde dolmuş durağı camını kıranların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki kamera incelemesinin ardından durak camını kırdıkları tespit edilen 4 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılan şüphelilerin verdikleri zararın karşılığını ödeyecekleri öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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