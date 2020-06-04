Ağrı'da düğün çiçekleriyle sararan yaylalar göz kamaştırıyor
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Ağrı'da düğün çiçekleriyle sararan yaylalar göz kamaştırıyor

Ağrı'daki yüksek rakımlı yaylalarda karların erimesiyle açan düğün çiçekleri görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Ağrı'da düğün çiçekleriyle sararan yaylalar göz kamaştırıyor
04.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:38

Ağrı'daki yüksek rakımlı yaylalarda karların erimesiyle açan düğün çiçekleri görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Kış mevsiminin zorlu geçtiği ve 6 ay karla kaplı bulunan kentteki yaylalarda, havaların ısınmasıyla doğa canlandı.

Karların erimesiyle oluşan akarsular çevresindeki yemyeşil arazilerde açan çiçekler, göz kamaştırıyor.

Çadırların kurulup göçer hayatın başlayacağı bugünlerde bazı besiciler de koyunlarını yaylalarda otlatmaya başladı.

Renk cümbüşüne dönen yaylalarda çobanların otlattığı koyun ve kuzuların doğayla bütünleşmesi güzel manzaralar oluşturdu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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