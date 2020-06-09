Ağrı'da drone destekli uyuşturucu operasyonu
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Ağrı'da drone destekli uyuşturucu operasyonu

Ağrı'da drone destekli uyuşturucu operasyonuAĞRI İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği drone destekle operasyonda 15 kişi tutuklandı.

09.06.2020 12:26 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:39

Ağrı'da drone destekli uyuşturucu operasyonu

AĞRI İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği drone destekle operasyonda 15 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının da içerisinde bulunduğu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 5 Haziran'da Ağrı kent merkezi, Doğubayazıt ilçesi ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Dronenin uçurulduğu, Polis Özel Harekat ve Narkotik Madde Arama Köpeklerinin de katıldı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 16 şüpheli göz altına alındı. Baskın yapılan ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 219,4 gram metamfetamin, 61,06 gram esrar, 3 adet ecstasy hap, 0,45 gram sentetik kannobinoid (Bonzai),1 hassas terazi, 2 av tüfeği, 51 av tüfeği fişeği, 3 ruhsatsız tabanca, 4 adet 9x19 tabanca fişeği, -1 tüfek şarjörü ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında toplam 36 uyuşturucu madde kullanıcısına işlem yapıldı. Operasyonlarda gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 15 şüpheli şahıs tutuklandı. Firari 1 şüpheli şahsın ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Ağrı'da drone destekli uyuşturucu operasyonu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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