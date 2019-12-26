Ağrı'da drone destekli "Güven04 Asayiş Uygulaması"
Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drone destekli "Güven04 Asayiş Uygulaması" gerçekleştirdi.
Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drone destekli "Güven04 Asayiş Uygulaması" gerçekleştirdi.
Kentte huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla çalışma yapan polis, 100. Yıl Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamada araçlarda arama yaptı.
Mahalle aralarında devriye gezen ekipler, şüpheli kişileri üst araması ve kimlik kontrolünden geçirdi.
Drone destekli operasyonda polisler, duvarlardaki yazıları spreyle sildi.