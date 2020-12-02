- Ağrı'da donmaya başlayan şelale ortaya renkli görüntüler çıkardı
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- Ağrı'da donmaya başlayan şelale ortaya renkli görüntüler çıkardı

02.12.2020 10:08 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:36

- Ağrı'da donmaya başlayan şelale ortaya renkli görüntüler çıkardı Dondurucu soğukların etkili olduğu Ağrı'da buz tutmaya başlayan Yolluyazı Köyü Şelalesi, kartpostallık görüntüleri aratmadı.

- Ağrı'da donmaya başlayan şelale ortaya renkli görüntüler çıkardı

AĞRI - Dondurucu soğukların etkili olduğu Ağrı'da buz tutmaya başlayan Yolluyazı Köyü Şelalesi, kartpostallık görüntüleri aratmadı.

Gece hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düştüğü Ağrı'da, Yolluyazı Köyü Şelalesi de soğuk havalar nedeniyle donmaya başladı. Şelalenin donmaya başlamasıyla birlikte ortaya renkli görüntüler çıkarken, bu durumu fırsat bilen vatandaşlar ise anı ölümsüzleştirmek için burada fotoğraf çekmeye geliyor. Vatandaşlar kar yağışı ve soğuk havaların tamamen etkisini göstermesiyle birlikte buz sarkıtlarının boyunun yaklaşık 10 metreye kadar çıkacağını belirttiler. Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na yakın bir konumda bulunan şelaleyi zaman zaman yerli ve yabancı turistler de ziyaret ediyor.

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'Şelale soğuklar nedeniyle buz tutmuş durumda'

Donan şelalenin fotoğrafını çekerek anı ölümsüzleştirmek isteyen Kenan Ergül, şelalenin tamamen donmasıyla birlikte ortaya daha güzel görüntülerin çıkacağını kaydederek, "Artık Aralık ayındayız. Ağrı için kış mevsimi başladı diyebiliriz. Şelale soğuklar nedeniyle buz tutmuş durumda. Bu durum beraberinde ortaya güzel görüntüler çıkarıyor. Biz de burada oluşan güzel görüntüleri fotoğraflarla ölümsüzleştirmek için buraya geliyoruz. Burada fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Her sene bu mevsimde buraya gelerek fotoğraf çekmeyi gelenek haline getirdik" dedi.

- Ağrı'da donmaya başlayan şelale ortaya renkli görüntüler çıkardı
- Ağrı'da donmaya başlayan şelale ortaya renkli görüntüler çıkardı
- Ağrı'da donmaya başlayan şelale ortaya renkli görüntüler çıkardı
- Ağrı'da donmaya başlayan şelale ortaya renkli görüntüler çıkardı
- Ağrı'da donmaya başlayan şelale ortaya renkli görüntüler çıkardı
- Ağrı'da donmaya başlayan şelale ortaya renkli görüntüler çıkardı
- Ağrı'da donmaya başlayan şelale ortaya renkli görüntüler çıkardı
- Ağrı'da donmaya başlayan şelale ortaya renkli görüntüler çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN AKGÜN

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