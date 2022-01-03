Ağrı'da dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktı - Haberler
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Ağrı'da dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Haberler | Güncel

Ağrı'da dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktıAĞRI Ağrı'da dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktı, 76 köy yolu ulaşıma kapandı.

AĞRI (İHA) - Ağrı'da dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktı

AĞRI Ağrı'da dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktı, 76 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kış mevsiminin en belirgin hissedildiği illerin başında gelen Ağrı'da, soğuk hava yerini dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışına bıraktı. Yağışla birlikte yeniden beyaz örtüye bürünen kentte, ağaçlar ve araçlar karla kaplandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler ise ulaşıma kapanan 76 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Ağrı'da dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktı

Ağrı'da dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktı

Ağrı'da dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktı

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İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Son Dakika Haberleri

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