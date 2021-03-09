Ağrı'da dondurucu soğuklar martta da etkisini sürdürüyor
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Ağrı'da dondurucu soğuklar martta da etkisini sürdürüyor

09.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:18
Ağrı'da dondurucu soğuklar martta da etkisini sürdürüyor

Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü Ağrı'da, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü Ağrı'da, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Mart ayında dere ve nehirlerin buzla kaplandığı kentte, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, araç camları dondu.

Kırağı tutan ağaç ve bitkiler, güzel manzaralar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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