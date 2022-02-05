Ağrı'da donan su deposu ve evlerin çatılarında dev buz sarkıtları oluştu - Haberler
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Ağrı'da donan su deposu ve evlerin çatılarında dev buz sarkıtları oluştu

İhlas Haber Ajansı, Merve Gökbakan - Güncel
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Ağrı'da donan su deposu ve evlerin çatılarında dev buz sarkıtları oluştu Ağrı'da donan su deposu ve evlerin çatılarında dev buz sarkıtları oluştu.

AĞRI (İHA) - Ağrı'da donan su deposu ve evlerin çatılarında dev buz sarkıtları oluştu

AĞRI - Ağrı'da donan su deposu ve evlerin çatılarında dev buz sarkıtları oluştu.

Soğuk havanın etkisini en çok hissettirdiği illerin başında gelen Ağrı'da, su deposu tamamen dondu. Evlerin çatılarında, pencere ve balkon boyunu aşan buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar ise araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sardı.

Ağrı'da donan su deposu ve evlerin çatılarında dev buz sarkıtları oluştu

Ağrı'da donan su deposu ve evlerin çatılarında dev buz sarkıtları oluştu

Ağrı'da donan su deposu ve evlerin çatılarında dev buz sarkıtları oluştu

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Güncel

Ağrı, su, Güncel, Haber

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