Ağrı'da dolunay görenleri hayran bıraktı
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Ağrı'da dolunay görenleri hayran bıraktı

Ağrı'da dolunay görenleri hayran bıraktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı semalarında akşam saatlerinde görülen dolunay güzelliği ile görenleri hayran bıraktı.

Ağrı semalarında akşam saatlerinde görülen dolunay güzelliği ile görenleri hayran bıraktı.

Gökyüzünde bulut olmaması ile birlikte net olarak görülen dolunay görenleri hayran bıraktı. Dolunayı tüm ihtişamı ile gören vatandaşlar anı görüntülemek adına bol bol fotoğraf çekti. Dolunayın güzelliği ve ihtişamından bahseden Doğan Adıgüzel, "Dolunayı tüm güzelliği izlemek adeta büyülüyor. Havada bulutun olmaması da keyifli bir seyir yaşatıyor. Bizlerde bu anı kaçırmamak adına fotoğrafını çektik." dedi.

(Merve Gökbakan/İHA)

Ağrı'da dolunay görenleri hayran bıraktı
Ağrı'da dolunay görenleri hayran bıraktı
Ağrı'da dolunay görenleri hayran bıraktı
Ağrı'da dolunay görenleri hayran bıraktı
Ağrı'da dolunay görenleri hayran bıraktı
Ağrı'da dolunay görenleri hayran bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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