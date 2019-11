Ağrı'da doğalgaz altyapı çalışmaları tamamlandı

05.11.2019 11:56

Ağrı'da 2017 yılında başlayan doğalgaz altyapı çalışmaları kapsamında şu ana kadar 160 bin metre doğalgaz hattı döşendiği öğrenildi.



AKSA Doğalgaz Ağrı Şube Müdürü Evren Karyağdı, 2 yılda yapılan çalışmalarla Ağrı ve Doğubayazıt'ta 9 bin aboneye ulaştıklarını söyledi. Doğalgaz altyapı çalışmalarında şu ana kadar 160 bin metre altyapı çalışması yaptıklarını belirten Karyağdı Ağrı merkez ve Doğubayazıt ilçesinde yapılan çalışmaların yaklaşık 10 gün içerisinde tamamen tamamlanacağını ve son zamanlarda gaz açım konusunda kentte yaşanan yoğunluğun bir aylık zaman içerisinde çözüme kavuşturulacağını kaydetti.



Kentte şu ana kadar doğalgaz alanında yapılan yatırımlara değinen Karyağdı, "Ağrı'da çalışmalarımız 2017 yılında başladı. 2017 yılının sonunda Ağrı'ya gaz akışı sağlandı. 2018 yılında yatırımlarımız devam etti. 2018 yılında Doğubayazıt ve Ağrı merkez toplamında 160 bin metre altyapı çalışmamız oldu. Doğubayazıt'ta 2018 yılında toplam, 3 bin 500 aboneye ulaştık. Ağrı merkez de ise 2018 yılı sonu itibari ile de 3 bin aboneye ulaştık. 2019 yılında çalışmalarımız Doğubayazıt'ta Haziran ayının ortalarında başladı. Ağrı merkez de ise Temmuz ayında başladı. Şu ana kadar Ağrı'da 100 bin metre altyapı çalışmamız oldu. Bu çok ciddi bir çalışma. Doğubayazıt'ta ise 35 bin metre 2019 yılında çalışmamız oldu. Tahmini 10 gün içerisinde altyapı çalışmalarımız nihayetlenir. Doğubayazıt'ta da parça işlerimiz kaldı. Bu parça işlerimiz de önümüzdeki hafta tamamlanacak. Bu sene şu ana kadar toplam da 9 bin abonemiz oldu. Bunun 3 bin tanesi Doğubayazıt'tan 6 bin tanesi de merkezden. Abone olan vatandaşlardan şu ana kadar 6 bin 500 tanesinin gazı açılmış durumda. Bunlar bu yıl ki abonelerimiz. Bu yılsonu ile birlikte 10 bin aboneyi tamamlamak istiyoruz. Şu anda Ağrı'da merkez ve Doğubayazıt ilçesinde çalışmalarımız var. İlerleyen zaman içerisinde genişleme planı çerçevesinde sırayla Patnos, Eleşkirt, Taşlıçay, Diyadin ilçelerinde de çalışmalarımız olacak" dedi.



"Sorun AKSA'da değil!"



Ağrı'da son günlerde gaz açma süreleri ile ilgili iddialara değinen AKSA Ağrı Şube Müdürü Evren Karyağdı, sorunun firmalardan kaynaklı olduğunu belirtti. Kendilerine gelen projeleri en geç bir hafta içerisinde sonuca bağlandığına değinen Karyağdı "Ağrı'da bizim 65 tane yetkili iç tesisat firmamız var. Ağrı'da bu firmalar iç tesisatları yapabilirler. Yapılan projenin kontrolden sonra teknik durumlara uygun değilse onaylanmaz. Uygunsa proje onaylanır. Bundan sonra vatandaş gelir sözleşme imzalar. İmzadan önce tabi teminat yatırır. Ondan sonra biz sayacını teslim ederiz. İç tesisat firması şahsın tesisatını hazırlar. Kontrolünü biz yaparız. Kontrollerden sonra bir sıkıntı yoksa gaz açılır. Yani şu anada bir projenin hazırlanıp, onaylanma süreci yaklaşık 4 günlük bir süreç. Yoğunluk olursa eğer bu bir haftayı da bulur. Şu anda böyle yoğun bir dönem yaşıyoruz. Ancak, bahsettiğimiz gibi bu süreçte sadece firma olarak biz tek olmadığımız için bu süreç biraz uzuyor. Çoğu da iç tesisat firmalarının işlerini zamanında bitirmemesinden kaynaklanıyor. Örneğin, geçen hafta elimizde 400 tane onay bekleyen proje vardı. Bu projelerden 176 tanesi gerekli şartları taşımadığı için reddedildi. Red edilince de projeler gaz açılması uzun sürüyor. Bu durumda bizden kaynaklanmıyor. Biz firma olarak vatandaşı düşünmek zorundayız. Bu yüzden bu projelerin firmalar tarafından belli kriterlere göre çizilmesi gerekiyor. Birkaç tane yükümlülüğü var. Bunlar yerine gelmediği zaman bizim onay vermemiz mümkün değil. Genellikle sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız bu sebeplerden dolayı sıkıntı yaşıyor. Bu sebepler olunca 4 günlük süreç sekiz güne çıkıyor. Yani maalesef bu gaz açılmasında gecikme yaşayan vatandaşlarımız çoğunlukla, yüklenici firmalardan dolayı sıkıtı yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.



"Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor"



Havaların soğuması ile birlikte yoğunluklarının arttığına değinen AKSA Doğalgaz Ağrı Şube Müdürü Evren Karyağdı, bu yoğunluğa rağmen tüm ekibinin büyük bir özveri ile çalıştığını dile getirdi. Mesai gözetmeksizin gece yarılarına kadar gaz açma çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Karyağdı "Şu anda iç tesisatta görevli 4 çalışanımız var. Bu konuda personel sıkıntımız yok. Hafta sonu verdiğimiz talimatla birlikte 4 arkadaşımız hep birlikte gece saat 23: 00'a kadar gaz açtılar. Her biri de günde 40 aboneden az gaz açmıyor. Doğubayazıt için ise bir personel gaz açma işini yapıyor. Hatta bazen farklı illerimizden de bu konuda destek alıyoruz. Şu anda gaz açımlarında her hangi bir problem yok. Sadece dediğim gibi projelerde biraz yoğunluğumuz var. Bu yoğunlukta normaldir. Bir de biz Ağrı'da yeni tanıştık doğalgazla. Doğalgaz bir kültürdür. Birazda biz işlerimizi millet olarak son güne bırakmayı seviyoruz. Bundan kaynaklı bir yoğunluk var. Yazın bizim canımız sıkılıyordu. Müşteri gelse de ilgilensek diye. Ama şu an son günlere yaklaştığımız için aşırı bir yoğunluk yaşıyoruz. Ama tüm bu yaşananların yanın da bir aylık süre içerisinde vatandaşlarımızı rahatlatacağız. Bunun teminatını veriyoruz" şeklinde konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA