Ağrı'da doğal gaz boru hattı patladı
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Doğubeyazıt, Gürbulak, Ağrı, 3. Sayfa

Ağrı'da doğal gaz boru hattı patladı

Ağrı'da doğal gaz boru hattı patladı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Sınır Kapısı yakınından geçen doğalgaz hattında patlama meydana geldi.

31.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:23
Ağrı'da doğal gaz boru hattı patladı

Ağrı'da doğal gaz boru hattı patladı

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Sınır Kapısı yakınından geçen doğalgaz hattında patlama meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, saat 05.00 sıralarında büyük bir gürültü ile patlayan doğalgaz boru hattında yangın çıktı. Çıkan yangının ardından doğalgaz vanaları kapatılırken, yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Ağrı'da doğal gaz boru hattı patladı

Kaynak: İHA

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Ağrı'da doğal gaz boru hattı patladı
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