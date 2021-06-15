Ağrı'da doğada renk cümbüşü oluşturan çiçekler fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor

Ağrı'da eriyen kar sularıyla beslenen doğada rengarenk açan çiçekler, doğa ve fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor.

Ağrı'da eriyen kar sularıyla beslenen doğada rengarenk açan çiçekler, doğa ve fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor.

Kış mevsiminin zorlu geçtiği ve karların geç erimeye başladığı kentin yüksek rakımlı dağlık alanlarda çiçekler açtı

Özellikle vadiler ve dağlarda açan sarı, pembe, kırmızı, mor, mavi ve yeşilin farklı tonlarındaki çiçekler, güzellikleriyle doğaya renk katıyor.

Doğada renk cümbüşü oluşturan çiçekler fotoğraf tutkunlarından da ilgi görüyor.

Fotoğraf tutkunu Murat Aslan, AA muhabirine, şehrin gürültüsünden uzakta çiçekler arasında dolaşarak keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

Kar sularıyla beslenen çiçeklerin birbirinden güzel görüntüler oluşturduğunu söyleyen Aslan, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağında evde kaldık ve kısıtlamaların gevşetilmesiyle doğaya çıkıp dağlık bölgeleri gezdik. İnsan doğada huzur buluyor." dedi.

Aslan, kentin yüksek kesimlerinde baharın geç geldiğini dile getirerek, "Yüksek rakımlı bölgelere bahar geç geldiği için çiçekler de şu sıralar yeşermeye başladı. Rengarenk çiçeklerin baş döndürücü kokusu arasında fotoğraf çekmek inanılmaz duyguydu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez