Ağrı'da din görevlileri kan bağışında bulundu Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, müftülük personeli ve din görevlileriyle birlikte kan bağışı kampanyasına katıldı.

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, müftülük personeli ve din görevlileriyle birlikte kan bağışı kampanyasına katıldı.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin kan alma birimine gelen İl Müftüsü Topçu ve din görevlileri, burada formları doldurarak kan bağışı yaptı.

Bağış sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan İl Müftüsü Topçu, koronavirüse karşı herkesin zor günlerden geçtiğini ve bu nedenle kan stoklarının azaldığına dikkati çekti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kan bağışı çağrısını talimat olarak gördüklerini ve tüm personele kan bağışı yapmaları için mesaj attıklarını belirten Topçu, insan hayatı kurtarmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı da koronavirüs nedeniyle kan stoklarının düştüğünü ve kanın acil bir ihtiyaç değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu anlattı.

Kaynak: AA