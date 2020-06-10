Ağrı'da devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
10.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:51
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Hakan Demir (34) idaresindeki 34 BV 8608 plakalı otomobil, Ağrı-Erzurum kara yolunun Eleşkirt Kayak Tesisleri mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile eşi Helbest (30), çocukları Hivda (5) ve Sinem Demir (3) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA