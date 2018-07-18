Türkiye'yi Yasa Boğan Minik Leyla'nın Saç Tokası ve Muskası Her Yerde Aranıyor!

Türkiye'yi Yasa Boğan Minik Leyla'nın Saç Tokası ve Muskası Her Yerde Aranıyor!

Ağrı'da jandarma ve AFAD ekipleri, Türkiye'yi yasa boğan Leyla Aydemir'in elbiselerinin bulunduğu tarlada 4 gündür saç tokası ve muskayı arıyor. Tarlayı karış karış tarayan ekipler, Leyla'nın failinin bulunmasına dair iz arıyor.

Jandarma ve AFAD ekipleri Türkiye'yi yasa boğan cinayete kurban giden Leyla Aydemir'in elbiselerinin bulunduğu tarlada 4 gündür saç tokası ve muskasını arıyor. Tarlayı karış karış tarayan ekipler, Leyla'nın failinin bulunmasına dair iz arıyor.

KAYBOLDUKTAN 18 GÜN SONRA MİNİK CESEDİ BULUNMUŞTU

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla, Bezirhane Köyü'nde toprağa verilmişti. Minik Leyla'nın kaybolduğu gün üzerinde bulunan elbiseleri cesedin bulunduğu alana 300 metre yakınlıkta bulunmuştu. Tarlada arama çalışması yapan ekipler 4 gün önce minik kıza ait atleti de tarlada bulmuş ve olay yeri inceleme ekipleri atleti teslim almıştı.

EKİPLER FAİLİN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMALARA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Leyla'nın boynunda olan muska ve kafasında bulunan pembe renkli tokayı bulamayan jandarma ve Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarlada arama çalışması başlattı. Tarlayı karış karış arayan ekipler Leyla'nın failinin bulunmasına dair iz arıyor. 4 gündür aralıksız bir şekilde saç tokası ve muskayı arayan ekipler herhangi bir ipucu elde edemedi.

İZ BULUNANA KADAR ARAMAYA DEVAM EDİLECEK

Ekipler, minik Leyla'ya ait saç tokası ve muskayı bulana kadar çalışmalarını sürdürecek. Acılı anne ve baba göze bir yandan taziyeleri kabul ederken bir yandan da kızlarının katilinin bulunmasını istiyor.

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YORUMLAR (3)

  • HATAYLI.:
    maviş gözlü kızımız sana bu kötülükleri yapanı yüce allah c, c, kahhar ismiyle perişan etsin inşallah iki dünyadada anana babana ailene hz eyyup sabrı ihsan etsin inşalah
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  • ADINIZI YAZIN:
    Sözün bittihi yer Allah cocuklarimizi korusun bu canavarlardan ne istediniz masum melekten canim benim elimizden basiniz sagolsun Defekten baska birsey gelmiyor
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  • KARADENİZ53:
    CANIM YAVRUCUĞUMUZ KUZUMUZ GÜZEL CEYLAN BONCUK MAVİŞ GÖZLÜMÜZ LEYLAMIZ SANA HER KİM VEYA KİMLER KIYDIYSA HEM DÜNYADA HEM ÖBÜR DÜNYADA İKİ YAKALARI BİRA ARAYA GELMESİN YÜCE RABBİMİZ ONLARI EN AĞIR GAZABIYLA KAHRI PERİŞANI CEHNENNEM ATEŞİNDE CAYIR CAYIR YAKSIN İNŞALLAH. AİLESİNE VE SEVENLERİNE TEKRAR BAŞ SAĞLIĞI METANET SABIR DİLİYORUM. BAŞKADA SÖZÜMDE YOK. ÇOK ÜZÜLDÜM YAVRUMUZA.
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