Ağrı'da dere kenarına düşen inek 5 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı - Haberler
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Ağrı'da dere kenarına düşen inek 5 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Ağrı'da dere kenarına düşen inek 5 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

Ağrı'da, dağ yamacından dere kenarına yuvarlanarak yaralanan inek, AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

AĞRI (AA) - Ağrı'da, dağ yamacından dere kenarına yuvarlanarak yaralanan inek, Afad ve İl Özel İdaresi ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

İl merkezine bağlı Mollaosman köyünde büyükbaş hayvan sürüsüyle otlayan inek, akşam üzeri köye dönüş yolunda yamaçtan yuvarlanarak derenin kenarına düştü.

Yaralanarak ayağa kalkamayan ineğin kurtarılması için köylülerin çabası yetersiz kalınca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) haber verildi.

Bölgeye gelen AFAD ekipleri, arazinin zorlu olması nedeniyle ineği mahsur kaldığı yerden kurtaramayınca İl Özel İdaresi'nden destek istedi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin kepçeyle yaklaşık 300 metre yol açmasıyla 5 saatlik çalışma sonucu kurtarılan inek, köye getirildi.

Sahibine teslim edilen inek, veteriner tarafından tedavi edildi.

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AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

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