Ağrı'da deprem tatbikatı
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Milli Eğitim Müdürlüğü, Deprem, Ağrı, Güncel

Ağrı'da deprem tatbikatı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

11.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:15
Ağrı'da deprem tatbikatı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. Deprem sireninin çalmasıyla birlikte müdürlük personeli binayı boşalttı.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında bir deprem tatbikatı yapıldı. Deprem olduğunu belirten sirenle birlikte personel bulunduğu yerde çökerek ve kafasını koruyarak tedbir aldı. Ardından verilen ikinci siren ile de personel yangın merdiveninden tahliye edildi. Tatbikata o sırada binada bulunan öğrenciler ve vatandaşların da katıldığı görüldü. - AĞRI

Kaynak: İHA

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