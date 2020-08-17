Ağrı'da deneyap uygulama sınavı yapıldı
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Ağrı'da deneyap uygulama sınavı yapıldı

Ağrı'da Geleceğin teknoloji yıldızı olmayı hedefleyen 425 genç, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında hünerlerini sergiledi.

Ağrı'da deneyap uygulama sınavı yapıldı
17.08.2020 09:17 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:22

Cumhurbaşkanlığı'nın 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan Deneyap Projesi'nde yer almak isteyen öğrenciler, Ağrı'da uygulamalı sınava girdi. Sınav, 15-16 ağustosta Ağrı ile birlikte; Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat'ta eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 18 ilde bin 554 genç Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında hünerlerini sergiledi.

Ağrı Gençlik Merkezi ve 2500 Kişilik spor salonunda gerçekleştirilen sınavları; Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat İbik, Gençlik Merkezi Müdür V. Cemil Budak, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı temsilcisi Yusuf Polat yakından takip etti.Sınavı geçen gençler, Deneyap'a kabul edilecek.

81 İLDE KURULACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışması sonucu başlatılan proje ile Türkiye çapında 81 ilde Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezlerinde Deneyap Atölyeleri kurulacak. Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücünü oluşturmak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek amacıyla yola çıkan Deneyap, bu alanda ilgisi ve yeteneği olan gençleri, bir araya getiriyor. Geleceğin bilim insanları, araştırmacıları, girişimcileri olabilecek öğrencileri ortaya çıkaracak olan Deneyap, gençleri Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayan, üretken, yenilikçi bireyler olma yolunda destekleyecek.

ROBOTİK KODLAMA'DAN UZAY TEKNOLOJİLERİNE

Deneyap eğitim modeli, iki yaş grubundaki öğrencilerin girişimcilik, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerileri kazanmalarına yönelik olarak tasarlandı. Denayap'ta, ortaokul ve liseye başlangıç çağındaki gençler, Tasarım-Üretim, Robotik-Kodlama, Elektronik Programlama, Yazılım Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri gibi alanlarda eğitimler alacak. Toplamda 3 yıl, hem temel teknoloji yetkinlikleri ve özel ilgi alanlarında derinleşme, hem de proje üretme kabiliyeti elde edecek olan öğrenciler, bu gelişim süreci sonunda geleceğin teknoloji yıldızları haline gelecek. Deneyap, ilk etapta 12 ilde hayata geçirildi. İkinci etapta ise 18 ilde eğitimler başlayacak.Diğer şehirlerde de atölyeler hızlı bir şekilde açılacak.

JÜRİ KARŞISINDA UYGULAMALI SINAV

Deneyap'ın ilk aşaması olan yazılı sınav, 9 şubatta yapılmıştı. Sınav günü yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle Samsun ve Rize illerinde sınav tekrarlanmıştı. Yazılı sınavı başarı ile geçenlerin katılmaya hak kazandığı uygulama temelli proje çalışması, 15-16 ağustosta Bakanlığımız gençlik merkezlerinde ve spor salonlarında gerçekleştirildi. Sınavda öğrenciler kendilerine sunulan tema doğrultusunda özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri proje tasarımı yaptı, tamamlanan projelerini de jüri üyelerine belirlenen süre dâhilinde anlattı. Jüri üyeleri, öğrencilerin, kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konu ile ilgili bilgi sahibi olma becerileri dikkate alınarak değerlendirmede bulundu.

Sınavda başarı sağlayan öğrenciler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne kabul edilerek, geleceğin teknoloji yıldızı olma hedefine bir adım daha yaklaşacak.

Kaynak: Bültenler

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