Ağrı'da darbeler idam sehpasında asıldı
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Ağrı'da darbeler idam sehpasında asıldı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 27 Mayıs Askeri Darbesi'nin 60. yıldönümünde bir etkinlik düzenleyerek, Türkiye tarihinde iz bırakan darbelerin tarihinin yazılı olduğu pankartları idam sehpasında temsili olarak astı.

Ağrı'da darbeler idam sehpasında asıldı
27.05.2020 13:22 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:26

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 27 Mayıs Askeri Darbesi'nin 60. yıldönümünde bir etkinlik düzenleyerek, Türkiye tarihinde iz bırakan darbelerin tarihinin yazılı olduğu pankartları idam sehpasında temsili olarak astı.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanan ilk askeri darbe olan 27 Mayıs Askeri Darbesi'nin 60. yıldönümü nedeniyle düzenlediği programda, idam sehpasında 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980 ve 15 Temmuz 2016 tarihlerinin yazılı olduğu pankartları temsili olarak astı.

Belediye binası önünde düzenlediği programa saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyarak devam eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 27 Mayıs'ı milli iradenin, demokrasinin ve Anadolu değerlerinin Yassıada'da postallar altında çiğnetildiği gün olarak nitelendirerek, "Bu gün; idama götürülürken bile beyefendi terbiyesini bozmayan ve son sözü Allah olan milli ve yerli bir devlet adamının katledilmesinin yıldönümü. Bu gün; kendisine darbe olacak diye ikazda bulunan arkadaşının kolundan tutarak pencerenin önüne götürüp, nöbet tutan askerleri göstererek 'Şu Mehmetçikler başbakanlarının gece 01.00'e kadar çalıştığını, sabahın 7.00'sinde tekrar çalışmak için geldiğini görüyorlar. Bunlar mı bana darbe yapacaklar' diye soracak kadar ordusuna güvenen tertemiz halk iradesinin gasp edildiği gün. Bu gün; 15 Temmuz hain darbe girişimini ayakları altına aldırıp çiğnettiren, Abdülhamit Han'ın hayallerinin elçisi, Menderes ve arkadaşlarının yol arkadaşı halk iradesinin temsilcisi büyük Türkiye'nin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyede başkanı olarak, hüznü ve gururu aynı anda yaşadığım gündür" ifadelerine yer verdi.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, 60 yıl önce kurulan mahkemelerin düzmece olduğunu ve bu düzmece mahkemede askerlerin idam edildiğini söyleyerek, "Onlar 60 yıl önce milletin adamlarını düzmece mahkemelerinde mahküm edip astılar. Biz millet olarak vicdanlarımızda mahkum ettiğimiz darbecilerin darbelerini bugün Ağrı Belediyesinin önünde astık. Umarım bu yeni darbe heveslilerine ders olur" şeklinde konuştu.

Sayan, konuşmasının ardından belediye binası önüne kurduğu idam sehpalarında, Türkiye tarihinde iz bırakan darbelerin tarihlerinin yazılı olduğu pankartları asarak, bir daha böyle şeylerin yaşanmaması temennisinde bulundu. - AĞRI

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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