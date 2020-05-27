Ağrı'da darbeler darağacına çekildi
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Ağrı'da darbeler darağacına çekildi

AĞRI'da, 27 Mayıs 1960 darbesi ile idam edilen dönemin başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşları için darbenin 60'ıncı yıl dönümünde meydana darağacı kurularak anma programı düzenlendi.

Ağrı'da darbeler darağacına çekildi
27.05.2020 15:13 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:17

AĞRI'da, 27 Mayıs 1960 darbesi ile idam edilen dönemin başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşları için darbenin 60'ıncı yıl dönümünde meydana darağacı kurularak anma programı düzenlendi.

Ağrı Belediye binası önündeki törende vatandaşlar, 'Halkın darağaçlarında liderler değil, darbeler asılır' yazılı pankartlar açarak darbeleri kınadı. Meydanda temsili olarak kurulan darağaçlarına, 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980 ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimlerinin yazılı olduğu pankartlar asıldı. Programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Bugün 27 Mayıs. Bugün, idama götürülürken bile beyefendi terbiyesini bozmayan ve son sözü Allah olan, milli ve yerli bir devlet adamının katledilmesinin yıl dönümü. Bugün, kendisine darbe olacak diye ikazda bulunan arkadaşının kolundan tutarak pencerenin önüne götürüp, nöbet tutan askerleri göstererek, 'şu Mehmetçikler başbakanlarının gece 01'e kadar çalıştığını, sabahın 7'sinde tekrar çalışmak için geldiğini görüyorlar. Bunlar mı bana darbe yapacaklar?' diye soracak kadar ordusuna güvenen tertemiz halk iradesinin gasp edildiği gün. Bugün, cuntanın darbe niyetini gördükten sonra son arzusu Konya'ya Hz Mevlana'ya gitme arzusu olan Abdülhamid Han'ın yalnızlığını yaşayan vakur, Müslüman bir devlet büyüğümüzün şahsında milletimize prangalar vurulmuş bir günün tarihidir. Bugün, milli iradenin, demokrasinin ve Anadolu değerlerinin Yassıada'da postallar altında çiğnetildiği gündür. Bugün, sizlere bunları söylerken Yassıada restore edilip Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak açılışının yapıldığı gündür. Bugün, 15 Temmuz hain darbe girişimini ayakları altına aldırıp çiğnettiren, cennet mekan Abdülhamid Han'ın hayallerinin elçisi, Menderes ve arkadaşlarının yol arkadaşı halk iradesinin temsilcisi büyük Türkiye'nin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyede başkanı olarak, hüznü ve gururu aynı anda yaşadığım gündür. Onlar 60 yıl önce milletin adamlarını düzmece mahkemelerinde mahküm edip astılar. Biz millet olarak vicdanlarımızda mahkum ettiğimiz darbecilerin darbelerini bugün  Ağrı Belediyesi'nin önünde astık. Umarım bu yeni darbe heveslilerine ders olur" diye konuştu.

Tören, darbelerin yazılığı olduğu pankartların darağaçlarına asılmasıyla ile sona erdi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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