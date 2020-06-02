Ağrı'da damat kayınpederini vurdu
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Ağrı'da damat kayınpederini vurdu

Ağrı'da damat kayınpederine silahla saldırdı.

Ağrı'da damat kayınpederini vurdu
02.06.2020 20:14 | Son Güncelleme: 02.06.2020 20:17

Ağrı'da damat kayınpederine silahla saldırdı. Saldırıda kayınpeder yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, bugün saat 17.00 sularında Ağrı Eski Van Caddesi'nde bulunan kayınpederine ait iş yerinin önüne gelen damat D.Y. henüz bilinmeyen bir nedenle kayınpederi 53 yaşındaki A.A.'ya silahla ateş etti. Açtığı ateş sonucu kayınpederi A.A.'yı iki bacağından yaralayan damat D.Y. olay yerinden kaçarken, yaralı kayınpeder A.A. olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaçan damadın ise yapılan çalışmalar sonucu yakalandığı bilgisi edinildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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