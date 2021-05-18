Ağrı'da Covid-19 tedavisi gören kadın intihar girişiminde bulundu
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Ağrı'da Covid-19 tedavisi gören kadın intihar girişiminde bulundu

Ağrı'da Covid-19 tedavisi gören kadın intihar girişiminde bulundu
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Haberler | Güncel

AĞRI, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören kadın, 7'inci kattan atlayarak intihar girişiminde bulundu.

AĞRI, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören kadın, 7'inci kattan atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve durumu ağırlaşan 58 yaşındaki Beyaz A.,  tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süre önce müşahade altına alındı. Bunalıma girdiği değerlendirilen ve sabah saatlerinde hastanenin 7'inci katındaki koronavirüs servisinin camından atlayarak intihar etmek isteyen Beyaz  A., hastanenin 3'üncü katında bulunan çatıya düşerek hayatta kaldı. Sağlık görevlilerinin müdahalesi ile çatıdan indirilen kovid hastası kadın yine aynı hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağır olduğu öğrenilen Aras'ın intihar girişimi ile ilgili savcılık tarafından inceleme başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir

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