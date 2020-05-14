Ağrı'da çocuklar için parklar dezenfekte edildi Ağrı'da çocuklar için parklar dezenfekte edildiAĞRI Belediyesi haftada bir gün sokağa çıkabilecek cocuklar için oyun parklarını dezenfekte etti.

Ağrı'da çocuklar için parklar dezenfekte edildi AĞRI Belediyesi haftada bir gün sokağa çıkabilecek cocuklar için oyun parklarını dezenfekte etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen çocuklara haftada bir gün izin verilmesi sonrası Ağrı Belediyesi harekete geçti. Sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş grubu çocukların kendilerine oyun alanı olarak parkları seçmeleri üzerine belediye ekipleri, kent merkezindeki çocuk parkları dezenfekte etti. Ekipler, haftada bir gün 11.00-15.00 saatleri arasında izinli olan çocuklar için parkları sağlıklı hale getirdi. Kaynak: DHA