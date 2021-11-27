Ağrı'da çıkan yangında 16 koyun telef oldu - Haberler
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Ağrı'da çıkan yangında 16 koyun telef oldu

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Ağrı'da çıkan yangında 16 koyun telef oldu

Ağrı'da 16 koyunun telef olduğu yangında ahır ve kalorifer kazan dairesinde hasar oluştu.

FIRAT, MALATYA (AA) - Ağrı'da 16 koyunun telef olduğu yangında ahır ve kalorifer kazan dairesinde hasar oluştu.

Kent merkezi Fırat Mahallesi'nde yaşayan Halil Sümbül'ün evine ait kat kalorifer kazanının olduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kazan dairesi ve yangının sıçradığı ahırı söndürmek için çalışma başlattı.

Kontrol altına alınan yangında 16 koyun telef olurken ahır, kömürlük ve kazan dairesinde hasar oluştu.

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

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