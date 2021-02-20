Ağrı'da çıkan yangın, tüplerin bulunduğu iş yerine sıçramadan söndürüldü

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde tandır ekmeği imalathanesinde çıkan yangın, tüplerin bulunduğu bitişikteki iş yerine sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstiklal Mahallesi'ndeki tandır ekmeği imalatı yapılan tek katlı bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki başka bir iş yerinin çatısına da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, yangını kepçe yardımıyla bitişikteki tüp satılan iş yerine sıçramadan söndürdü.

Yangında imalathane kullanılamaz hale gelirken, diğer iş yerinin çatısı da hasar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar