Ağrı'da çıkan yangın, tüplerin bulunduğu iş yerine sıçramadan söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ağrı'da çıkan yangın, tüplerin bulunduğu iş yerine sıçramadan söndürüldü

20.02.2021 00:57 | Son Güncelleme: 20.02.2021 01:00
Ağrı'da çıkan yangın, tüplerin bulunduğu iş yerine sıçramadan söndürüldü

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde tandır ekmeği imalathanesinde çıkan yangın, tüplerin bulunduğu bitişikteki iş yerine sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde tandır ekmeği imalathanesinde çıkan yangın, tüplerin bulunduğu bitişikteki iş yerine sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstiklal Mahallesi'ndeki tandır ekmeği imalatı yapılan tek katlı bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki başka bir iş yerinin çatısına da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, yangını kepçe yardımıyla bitişikteki tüp satılan iş yerine sıçramadan söndürdü.

Yangında imalathane kullanılamaz hale gelirken, diğer iş yerinin çatısı da hasar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Meghan Markle
Spor Can Bartu Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim Nihat Özdemir
Tüm Haberler Pkk Terör Instagram Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağrı'da çıkan yangın, tüplerin bulunduğu iş yerine sıçramadan söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 01:00:37. #1.15#
title