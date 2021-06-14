Ağrı'da çıkan yangın söndürüldü
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Ağrı'da çıkan yangın söndürüldü

Ağrı'da çıkan yangın söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ağrı'da bir alışveriş merkezine ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ağrı'da bir alışveriş merkezine ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Depoda çıkan yangında büyük çapta maddi hasara yol açtı.

Ağrı merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bir alışveriş merkezine ait depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla depoya gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Depodaki yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. Depoda büyük çapta maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - AĞRI

Ağrı'da çıkan yangın söndürüldü
Ağrı'da çıkan yangın söndürüldü
Ağrı'da çıkan yangın söndürüldü
Ağrı'da çıkan yangın söndürüldü
Ağrı'da çıkan yangın söndürüldü
Ağrı'da çıkan yangın söndürüldü
Ağrı'da çıkan yangın söndürüldü
Ağrı'da çıkan yangın söndürüldü
Ağrı'da çıkan yangın söndürüldü
Ağrı'da çıkan yangın söndürüldü
Ağrı'da çıkan yangın söndürüldü
Ağrı'da çıkan yangın söndürüldü
Ağrı'da çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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