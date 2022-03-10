Ağrı'da çığ düşen köy yolunda ulaşım "kardan tünel" ile sağlanıyor

ELEŞKİRT, AĞRI (AA) - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde karla mücadele ekipleri, çığın düştüğü köy yolunda ulaşımın aksamaması için yaklaşık 20 metre uzunluğunda "kardan tünel" yaptı.

Bölgede bir süredir etkili olan karın ardından havaların ısınmasıyla Hayrangöl köyü yoluna çığ düştü.

Kar yığınlarının bölgeden kaldırılmasının uzun zaman alacağını göz önünde bulunduran İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için bölgeye kepçeyle kardan geçici tünel yaptı.

Ekipler, bölgede daha sonra geniş çaplı karla mücadele çalışması yürütecek.

Yaklaşık 20 metre uzunluğa ve 10 metre genişliğe sahip kardan tünel, dronla görüntülendi.

Sürücülerden Sinan Ergül, köye yolcu getirdiğini ve ilk defa kardan yapılan tünelden geçtiğini belirterek, "Bu sene zaten önceki yıllara göre çok fazla kar yağdı. Kar tüneli hem çok yüksek hem de uzun. Kışın yolcu olduğunda köylere geliyoruz. Ben de bugün aracımla kar tünelinden geçtim." dedi.