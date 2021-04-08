Ağrı'da çiftçilerin mesaisi başladı
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Ağrı'da çiftçilerin mesaisi başladı

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Ağrı'da çiftçilerin mesaisi başladı

Ağrı'da baharın gelmesiyle birlikte çiftçiler mesaiye başladı.

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Ağrı'da baharın gelmesiyle birlikte çiftçiler mesaiye başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından olan tarımla uğraşan Ağrılı çiftçilerin tohum ekme mesaisi başladı. Sert geçen kış mevsiminin ardından baharın gelmesiyle birlikte çiftçiler, tarlalarını sürmek ve tohum ekimi için tarlarının yolunu tuttu. Satın aldıkları tohum ve gübreleri römorklara yükleyen çiftçiler, günün erken saatlerinde tarlalarının yolunu tutup traktörün arkasına bağlanan mibzerlere yükledikleri tohumları toprağa ekiyor.

Yakınca köyünde tohum ekmek için zemin hazırlama işlemi yapan çiftçi Cengiz Yıldız, gelir kaynağının bu topraklar olduğunu söyleyerek, "Bizim işimiz bu, gelir kaynağımız bu topraklar. Ama bu sene kış çok çetin geçti. Karlar geç eridi. Bizlerde tohumları artık ekmeye başladık. Ben sabahları gelip yaklaşık 40 dönümlük bir arazi ekmeye çalışıyorum. Şu anda tarlamızın zeminini hazırlıyorum tohum ekmek için. Bu işlem bir gün sürüyor. Verimli bir ürün elde etmek için toprağın kuruması lazım. Bu yüzden önce böyle bir zemin düzenliyoruz, daha sonra bir gün bekleyip tohum ekiyoruz. Bu şekilde daha iyi verim alıyoruz" dedi.

"Biz bu tarlada yılın ilk tohumunu ekiyoruz"

Ağrı'da kışın sert geçtiğini ve yerde uzun süre kalan karın toprağa etkisinin çok olduğunu söyleyen çiftçi Murat Kandemir ise, "Buranın kışı çok sert geçiyor. Karın bize etkisi çok oluyor. Mesela biz burayı geç ekince bazen gübremiz sorun olabiliyor. Biz bu tarlada yılın ilk tohumunu ekiyoruz. Tohum atmadan bir veya iki gün önce gelip tarlanın zeminini hazırlıyoruz toprağın kuruması için. Kuruduktan sonra sabah 7 gibi gelip tohum atmaya başlıyoruz. Daha sonra suluyoruz. Hasadı haziran veya temmuz gibi alıyoruz. Bunun için de biçerdöverler geliyor, elle bir şey yapmıyoruz" diye konuştu. - AĞRI

Ağrı'da çiftçilerin mesaisi başladı
Ağrı'da çiftçilerin mesaisi başladı
Ağrı'da çiftçilerin mesaisi başladı
Ağrı'da çiftçilerin mesaisi başladı
Ağrı'da çiftçilerin mesaisi başladı
Ağrı'da çiftçilerin mesaisi başladı
Ağrı'da çiftçilerin mesaisi başladı
Ağrı'da çiftçilerin mesaisi başladı
Ağrı'da çiftçilerin mesaisi başladı
Ağrı'da çiftçilerin mesaisi başladı
Ağrı'da çiftçilerin mesaisi başladı
Ağrı'da çiftçilerin mesaisi başladı
Ağrı'da çiftçilerin mesaisi başladı
Ağrı'da çiftçilerin mesaisi başladı
Ağrı'da çiftçilerin mesaisi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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