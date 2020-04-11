Ağrı'da çiftçilere tohum desteği
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Ağrı, Güncel

Ağrı'da çiftçilere tohum desteği

Ağrı Tarım ve Orman Müdürlüğü, yüzde 75'i hibe verilen arpa tohumu desteğinin dağıtımına başladı.

11.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:08
Ağrı'da çiftçilere tohum desteği

Ağrı Tarım ve Orman Müdürlüğü, yüzde 75'i hibe verilen arpa tohumu desteğinin dağıtımına başladı.

Tohumlar, Şeker Fabrikası'nın boş alanında Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince çiftçilere dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında çiftlere yüzde 75'i hibe arpa tohumu dağıtımına başladıklarını söyledi.

Dağıtılan arpa tohumlarıyla Ağrı'da yeni alanlar oluşturma niyetinde olduklarını belirten Engin, "Özellikle hayvancılığın çok yoğun olduğu ilimizde hayvansal üretimin girdisi amacıyla kullanılacak arpa miktarını arttıracağız. Toplamda 18 bin dekar alan için arpa tohumu dağıtacağız. Bugün itibariyle başladık, iki gün içerisinde bütün çiftçilerimizin eline ulaştıracağız." dedi.

Kaynak: AA

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