Ağrı'da cep telefonu çalan hırsızın rahatlığı kameralara yansıdı

AĞRI (İHA) - Ağrı'da girdiği telefon dükkanında cep telefonu çalan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.

Ağrı'da bir telefon dükkanına giren şahıs, iş yerinde çalışan Gökay Güneş'e kontör yüklemek istediğini söyledi. Çalışanın sistemden kaynaklı bir nedenden dolayı işlemini yapamayacağını söyledikten sonra dış kapıya yönelen şahıs, çalışanın kasadan uzaklaşmasını fırsat bilip 3 bin lira değerindeki cep telefonunu saniyeler içinde çaldı. Şahsın rahat davranışlar sergileyerek yaptığı hırsızlık, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa