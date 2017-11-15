Ağrı'da Çatışma: 1 Uzman Çavuş Şehit (3)

ŞEHİT MEMLEKETİNE UĞURLANDI



Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi ile Erzurum'un Karayazı ilçesi arasında bulunan Eyüpkomu köyü yakınlarında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 23 yaşındaki Uzman Çavuş İbrahim Hakkı Doğan için Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Ağrı Valisi Süleyman Elban, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdür Kenan Yıldız, çok sayıda asker, polis ve vatandaş katıldı. Silah arkadaşı tarafından şehidin öz geçmişi okundu. Şehit Doğan'ın 1.5 yıllık eşi Rukiye Doğan eşinin naaşı başında gözyaşlarına boğuldu. Yapılan duaların ardından şehidin cenazesi memleketi Mersin'in Mezitli ilçesine gönderilmek üzere askeri uçakla uğurlandı.