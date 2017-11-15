Ağrı'da Çatışma: 1 Uzman Çavuş Şehit (2)

4 TERÖRİST, ÖLDÜRÜLDÜ



Ağrı Valiliği'nce, Eleşkirt ilçesi kırsalında gerçekleşen operasyonda 1 uzman çavuşun şehit olduğu, 4 teröristin de etkisiz hale getirildiği duyuruldu.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Eleşkirt'teki operasyona ilişkin "Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından bu sabah saatlerinde ilimiz Eleşkirt ilçesi sınırları içerisinde bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca çatışma esnasında 1 uzman çavuşumuz şehit olmuştur" denildi.