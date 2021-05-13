Ağrı'da çamura saplanan 17 inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Ağrı'da çamura saplanan 17 inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Ağrı'da çamura saplanan 17 inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR - Haberler | Güncel

AĞRI'da, Murat Nehri'nde çamura saplanan 17 inek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

AĞRI'da, Murat Nehri'nde çamura saplanan 17 inek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Merkez 100'üncü Yıl Mahallesi'nde Müslüm Bulut, akşam saatlerinde inekleri otlatmak için Murat Nehri kıyısına götürdü. Bir süre otlayan hayvanlar, çamura saplandı. Kendi imkanları ile hayvanlarını çıkaramayan Müslüm Bulut, mahalle sakinleri ve Ağrı Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çamura batan hayvanları halatla tek tek kurtardı.

Hayvanlarını itfaiye ve mahalle sakinlerinin yardımı ile sağ salim kurtaran Müslüm Bulut, "Hayvanlarımı otlatıyordum. Bir anda hayvanlar kaçmaya başladı. Zapt edemedim. Suyun içine giren hayvanlar bataklık alanda çamura saplandı. İtfaiyeye haber verdik. Sağ olsunlar kısa sürede gelip hayvanları kurtardılar. Kendilerine çok teşekkür ederim" dedi.

Hayvanları kurtarmalarının zor olduğunu söyleyen itfaiye personeli İsmail Taştan ise "İtfaiyemize 100'üncü Yıl Mahallesi'nde 17 büyükbaş hayvanın çamura saplandığına dair bize ihbar geldi. İhbarı alır almaz arkadaşlarımızla birlikte olay yerine geldik. Sağ olsun vatandaşlar da yardım etti. Hayvanları kurtarmayı başardık. Epey zor oldu. Allah herkesten razı olsun" diye konuştu.


Ağrı'da çamura saplanan 17 inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Ağrı'da çamura saplanan 17 inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Ağrı'da çamura saplanan 17 inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Ağrı'da çamura saplanan 17 inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Ağrı'da çamura saplanan 17 inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Ağrı'da çamura saplanan 17 inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Ağrı'da çamura saplanan 17 inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Ağrı'da çamura saplanan 17 inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Ağrı'da çamura saplanan 17 inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR

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