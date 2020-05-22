Ağrı'da camiler dezenfekte edildi Ağrı Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinde alınan kararla 29 Mayıs Cuma günü ibadete açılacak olan camiler için dezenfekte çalışması başlattı.

Ağrı Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinde alınan kararla 29 Mayıs Cuma günü ibadete açılacak olan camiler için dezenfekte çalışması başlattı.

Belediye ekipleri, dezenfekte çalışması ve hijyen çalışmasının ardından camilere gül suyu uygulayacak.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, belediyenin tüm imkanlarıyla cami ve mescitlerde ilaçlama, dezenfekte ile hijyen çalışmalarını aralıksız sürdüklerini belirterek, vatandaşların temiz ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için tüm tedbirleri aldıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA