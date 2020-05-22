Ağrı'da camiler dezenfekte edildi
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Ağrı'da camiler dezenfekte edildi

Ağrı Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinde alınan kararla 29 Mayıs Cuma günü ibadete açılacak olan camiler için dezenfekte çalışması başlattı.

Ağrı'da camiler dezenfekte edildi
22.05.2020 21:25 | Son Güncelleme: 22.05.2020 21:28

Ağrı Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinde alınan kararla 29 Mayıs Cuma günü ibadete açılacak olan camiler için dezenfekte çalışması başlattı.

Belediye ekipleri, dezenfekte çalışması ve hijyen çalışmasının ardından camilere gül suyu uygulayacak.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, belediyenin tüm imkanlarıyla cami ve mescitlerde ilaçlama, dezenfekte ile hijyen çalışmalarını aralıksız sürdüklerini belirterek, vatandaşların temiz ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için tüm tedbirleri aldıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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