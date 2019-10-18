Ağrı'da "Cami ve Hayat" paneli

18.10.2019 17:15

Ağrı'da, İl Müftülüğünce Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Cami ve Hayat" konulu panel düzenlendi.

Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panel, katılımcıların saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden panelin açılış konuşmasını yapan Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, camilerin daha çok öne çıkartılıp öneminin anlatılması gerektiğini söyledi.

Camilerin Kabe'nin birer şubesi olduğuna dikkati çeken Topçu, şöyle konuştu:

"Yeryüzündeki tüm mescit ve camiler Kabe'nin birer şubesidir. Camiyi ön plana çıkarmak istiyoruz. Din görevlilerimiz, bizim yaşamımızdan ölümümüze kadar her bir safhamızda ve anımızda yanımızda olan hocalarımızdır. Onları öne çıkarmak gayesiyle birçok etkinlikleri bu hafta vesilesiyle düzenliyoruz. Bu programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Programa, panelistler Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, Ağrı İbrahim çeçen Üniversitesi'nden Prof. Dr. Adem Yerinde'nin yanı sıra çeşitli kurumların amirleri, din adamları ve vatandaşlar katıldı.

Topçu, panel sonrası panelistlere plaket takdim etti.

Kaynak: AA