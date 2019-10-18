Ağrı'da 'Cami ve Hayat' konulu panel düzenlendi

18.10.2019 15:24

Ağrı İl Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeni ile 'Cami ve Hayat' konulu panel düzenlendi.



Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi'nde İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kuran-ı Kerim tilavetinin okunması ile başlayan panelin açılış konuşmasını yapan Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklere değinerek "Bir müddettir Cami ve Din Görevlileri Haftası münasebeti ile bir takım etkinlikler düzenlenmektedir. Yeryüzündeki tüm mescit, camilerin Kabe'nin birer şubeleri olarak camiyi ön plana çıkarmak, din görevlilerimiz gerçekten bizim yaşamımızdan ölümümüze kadar her bir safhamızda, anımızda, yanımızda olan hocalarımız. Hem bunları ön plana çıkarmak gayesiyle daha birçok etkinlikleri bu hafta vesilesi ile düzenliyoruz. Bu programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



Yapılan konuşmanın ardından İl Müftüsü Topçu'nun moderatörlüğünde başlayan panele Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi dekanı Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi dekanı Prof. Dr. Adem Yerinde panelist olarak yer aldı.



Panele, Ağrı'da görev yapan din görevlilerinin yanı sıra Kurum Müdürleri ve çok sayıda vatandaşta katıldı.



Panelin ardından Ağı İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun Panelistlere plaket takdim etmesiyle program sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İHA